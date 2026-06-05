Fenucci: “Tedesco ha bisogno di tempo per trasmettere i suoi principi, ma vogliamo arrivare pronti alla prima giornata”

05/06/2026 | 21:46:30

L’ad del Bologna Claudio Fenucci ha parlato così a margine della presentazione dei calendari di Serie A: “Alla prima partita vogliamo arrivare già pronti. C’è stato un cambio di guida tecnica e quindi è normale che l’allenatore abbia bisogno di tempo per trasmettere i suoi principi, i suoi valori e il suo modo di lavorare. Noi, però, dobbiamo essere bravi a farci trovare subito pronti, adattandoci velocemente alle nuove richieste e mantenendo alta la concentrazione fin dall’inizio”.

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