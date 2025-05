Fenucci: “Siamo felici di aver riportato i tifosi a questo grande appuntamento. Ora speriamo bene…”

14/05/2025 | 17:57:07

Claudio Femucci, ad del Bologna, ha parlato a margine dell’Asseblea di Lega.

Queste le sue parole: “Se siamo pronti con questo appuntamento per la storia? Noi siamo pronti, speriamo lo sia anche la squadra. Essere qui in finale è già importante. Credo che sia stato già un grande successo portare tanti tifosi del Bologna qui, far vivere a questa città un’emozione intensa, che venne provata ormai tantissimi anni fa qui all’Olimpico e che nel tempo ha unito le generazioni come solo il calcio sa fare. Oggi siamo di nuovo qui, felici d rappresentare questa grande tifoseria e speriamo di fare una grande partita”.

Li ha visti concentrati i suoi? “Sisi, siamo pronti”.

Foto: sito Bologna