Fenucci: “Rowe? Non so se interessasse anche alla Roma, abbiamo chiuso velocemente”

25/04/2026 | 17:39:23

Claudio Fenucci ha parlato dell’acquisto di Rowe da parte del Bologna: “Quando era al Marsiglia, ho parlato anche con De Zerbi per le qualità del giocatore. Abbiamo chiuso velocemente anche perché è stato uno degli acquisti più costosi della storia del Bologna. Quindi, se ci sia stato poi l’interesse della Roma in quel momento, non lo so, so che è un giocatore che aveva qualche richiesta. Credo che lui abbia fatto molto bene dopo un periodo iniziale in cui, come tutti gli stranieri, si è dovuto adattare al calcio italiano. È un punto nostro di forza, vorremmo continuare un percorso con lui, quindi spero che continui a fare come ci ha fatto vedere nelle ultime giornate”.

foto sito bologna