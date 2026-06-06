Fenucci: “Qualcuno ha chiesto la cessione, ma troveremo i sostituti giusti. Inevitabile che alcuni giocatori partano”

06/06/2026 | 16:08:36

L’ad del Bologna Claudio Fenucci ha parlato al Festival dello sport anche delle possibili mosse di mercato del club: “Se dovesse partire qualche giocatore anche importante troveremo il modo di sostituirlo. È inevitabile che qualcuno partirà, già qualcuno dei nostri ha chiesto di andare. Vedremo anche cosa succederà sul mercato. La volontà è di mantenere la maggior parte della squadra dell’anno”.

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