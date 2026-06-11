Fenucci: “Oggi si apre un ciclo che speriamo possa essere lungo e pieno di soddisfazione”

11/06/2026 | 12:24:26

Claudio Fenucci ha parlato a margine della presentazione di Domenico Tedesco. “Tedesco è un professionista che conosciamo da tempo, i primi contatti con lui sono avvenuti ai tempi in cui dovevamo sostituire Thiago Motta ma lui era impegnato con la Nazionale belga e quindi siamo andati avanti per altre strade. Poi quest’anno pur fermamente convinti di andare avanti con Vincenzo Italiano, quando abbiamo capito che non era una strada percorribile abbiamo virato subito su Domenico. Siamo rimasti colpiti dai suoi metodi di lavoro e dalla conoscenza che già aveva della squadra. È un allenatore giovane che porta entusiasmo ed idee nuove, ma con un curriculum importante: ha avuto a che fare con culture diverse ed è riuscito a gestire problematiche importanti essendo stato anche l’allenatore della Nazionale belga. Non è stato un calciatore professionista e convincere i calciatori delle sue idee pur non essendo stato un calciatore è un merito aggiuntivo. Oggi si apre un ciclo che speriamo possa essere lungo e pieno di soddisfazione, risultati sportivi e rapporti umani”. Tedesco che prende il posto di Italiano, salutato così da Fenucci: “Voglio ringraziare Vincenzo per quello che ha dato a questo club, per le emozioni e anche per il rapporto personale che continuerà. Gli faccio un grande in bocca al lupo per la sua nuova avventura in Turchia”. Mercato e conti che saranno più complicati del previsto da domare, a causa della mancata qualificazione in Europa: “Sicuramente è una stagione più complicata perché abbiamo una struttura di costi importante e non abbiamo i ricavi di una qualificazione alle coppe Europee, ma faremo di tutto per costruire una squadra competitiva. Remo Freuler è in scadenza di contratto e qualcun altro ci aveva fatto sapere già lo scorso anno di voler andare in qualche altro club, quindi sono situazioni di cui dovremo tenere conto. Faremo il necessario per tenere in ordine i nostri conti ma prediligendo l’aspetto tecnico”. Infine sul rinnovo di Orsolini: “In un calcio che sta perdendo la figura delle bandiere, Orsolini può diventarne una qui. Abbiamo fatto una proposta di rinnovo e tra poco ci dovrà dare una risposta. La nostra intenzione è di proseguire con lui”.

Foto: Sito Bologna