Fenucci: “Non mi è piaciuto l’episodio del mancato rigore su Bernardeschi. Non capisco l’utilizzo del Var”

26/10/2025 | 20:52:26

L’ad del Bologna Fenucci ha parlato a Sky Sport sfogandosi dopo la partita del Franchi: “Non mi è piaciuto l’episodio del mancato rigore su Bernardeschi ed altre cose successe durante la gara. Nel tempo abbiamo cercato di codificare gli interventi tra Var e campo e non capisco perché a volte si intervenga e a volte no. Tolti i falli di mano, dove ormai sta diventando un altro sport, penso che l’episodio su Bernardeschi sia chiaro: come dirigente “anziano’ di questo sistema mi devo interrogare su quanto successo e credo che il Var debba intervenire in maniera opportuna. Guardando al calcio giocato, faccio i complimenti a staff e giocatori per come hanno preparato ed interpretato la partita”.

FOTO Sito Bologna