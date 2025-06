Fenucci: “Italiano? Abbiamo definito il rinnovo in una cena, con il Milan non è successo niente”

07/06/2025 | 16:01:36

L’ad del Bologna Fenucci, al Festival dello sport, è tornato a parlare anche della permanenza di Italiano, che vi abbiamo raccontato nel dettaglio. “Milan? Non è successo nulla. La realtà è che, dopo la fine del campionato, ci siamo seduti per allungare il rapporto e dare un senso di progettualità al nostro percorso. Mister Italiano voleva la stessa cosa e ha sempre dichiarato che sta bene a Bologna. Per prolungare un rapporto bisogna parlare di cose concrete, oltre alla voglia di restare insieme. Ci siamo seduti e in una cena abbiamo definito. Non so se ci fossero altri interessamenti, nessuno ci ha mai contattati e tutti sono stati corretti”.

FOTO: Sito Bologna