Fenucci: “Il saldo del mercato del Bologna è di -30 milioni e -15 per il prossimo anno”

A margine della conferenza stampa di presentazione di Gary Medel al Bologna, ha parlato della finestra di mercato appena conclusa Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna. Queste le sue dichiarazioni: “Le cifre sulle operazioni di mercato riportate sono corrette. È stato un mercato dispendioso sul piano finanziario, con un saldo di -30 milioni per quest’anno e un saldo di partenza di -15 per quello prossimo, con investimenti finalizzati alla crescita attuale e potenziale della squadra. Siamo molto soddisfatti di come sono andate le cose, speriamo che i risultati siano all’altezza. L’obiettivo è quello di diventare competitivi, ovvero stare a ridosso dell’Europa puntando a posizioni più ambiziose rispetto al passato. E su questo siamo in linea con i tempi stabiliti con Saputo quando è entrato in società. Domani saremo in sovrintendenza per presentare le modifiche al progetto dello stadio su loro suggerimenti, poi una volta ricevuto il via libera dovremo sottoporre il tutto alle autorità competenti, CONI compreso. Infine, andremo a parlare con i potenziali partner industriali“.

Foto: sito Bologna