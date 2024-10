Fenucci: “Il rinvio di Bologna-Milan è la scelta più saggia”

L’amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci si è espresso, al termine del CdA, sulla definitiva decisione del rinvio di Bologna-Milan.

“Giocare le partite a porte chiuse e senza pubblico credo che sia sempre una sconfitta per il movimento. C’è una situazione di oggettiva difficoltà della zona dello stadio, dove ci sono stati anche dei crolli. Al di là della solidarietà che sempre esprimiamo per le famiglie, c’erano però anche situazioni oggettive che rendevano difficile la disputa della partita a Bologna. “Mi sembra che il rinvio sia la scelta più saggia anche perché consente di salvaguardare l’incasso della partita che in parte verrà devoluto alle popolazioni colpite. Ipotesi recupero? Non lo so, parlatene sulla Lega perché è di loro pertinenza. Sono tematiche organizzative che vanno affrontate difendendo l’interesse delle parti. Giocare le partite a porte chiuse e senza pubblico credo che sia sempre una sconfitta per il movimento”, ha concluso.

Foto: Sito Bologna