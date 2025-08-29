Fenucci: “Il Milan si è interessato a Fabbian, il Sunderland pressa per Lucumì. Dominguez? Vedremo se la Roma ce lo chiederà”

29/08/2025 | 14:31:49

L’ad del Bologna Cristiano Fenucci ha parlato a Sky Sport anche di mercato: “Sono gli ultimi gironi del mercato e possono arrivare sempre novità. Nei giorni scorsi c’è stato un interessamento del Milan per Fabbian, poi dobbiamo far fronte al pressing per Lucumì del Sunderland. Adesso non so se ci sarà anche una richiesta della Roma per Benjamin Dominguez. Vedremo. Se non abbiamo la possibilità di sostituirli non cederemo nessuno. Di esterni ne abbiamo molti e vedremo se ci saranno sviluppi. L’intenzione è comunque quella di rimanere così. L’Europa League? E’ il secondo anno che partecipiamo alle coppe. L’anno scorso è stata una bellissima esperienza e ha contribuito ad alzare il livello della squadra anche in campionato. Adesso speriamo di arrivare almeno al playoff. Abbiamo pescato tutte squadre che hanno tradizione europei e non sarà facile ma stiamo attrezzando la rosa in modo ampio così da fronteggiare potenzialmente 61 partite”.

Foto: Sito Bologna