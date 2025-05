Fenucci: “Felici del rinnovo di Italiano, pronti per nuove sfide stimolanti”

29/05/2025 | 17:12:02

L’amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci ha commentato così il rinnovo di Italiano: “Siamo molto felici di allungare il nostro rapporto con Vincenzo Italiano. Come avevamo già detto in più occasioni, questa è sempre stata la nostra intenzione e siamo pronti per affrontare insieme le tante e stimolanti sfide che ci riserverà la prossima stagione”.

FOTO: Sito Bologna