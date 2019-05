Fenucci: “Difficile tenere Lyanco. Orsolini? Parlando con la Juve si può trovare una soluzione”

Durante la conferenza stampa del presidente Saputo (leggi qui), è intervenuto anche l’amministratore delegato del Bologna. Claudio Fenucci si è espresso sulle possibilità di trattenere in rossoblu Lyanco e Orsolini: “Lyanco non è un’operazione facile ma faremo un tentativo per provare a trattenerlo, anche perché il giocatore si è trovato bene qui. Rispetteremo la volontà del Torino. Su Orsolini abbiamo un’opzione per il riscatto, la Juve una contropzione: se andassimo senza parlarci il suo destino lo deciderebbe la Juve, magari parlando potremmo trovare una soluzione vantaggiosa per entrambi”.

Foto: Sito Bologna