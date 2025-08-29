Fenucci, ad Bologna: “In Europa non sarà facile contro nessuno ma ce la giochiamo”

29/08/2025 | 17:00:39

Claudio Fenucci a Montecarlo ha commentato così il sorteggio dell’Europa League 2025/26: “Partecipiamo alle Coppe per il secondo anno, l’esperienza della scorsa stagione ci ha fatto crescere molto. L’auspicio è quello di raggiungere le partite a eliminazione diretta, troviamo avversari di grande tradizione sia nei propri campionati che in Europa, non sarà facile contro nessuno ma ce la giochiamo. Abbiamo forti motivazioni e vogliamo continuare col nostro gioco aggressivo e intenso, e con l’armonia interna del gruppo che ha trascinato una città intera e che anche quest’anno è pronta a seguirci per tantissime partite”.

Claudio Fenucci Foto Sito Bologna