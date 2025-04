Fenucci (ad Bologna): “Giocare la finale di Coppa Italia è un sogno, ha un valore particolare”

“Meglio vincere la Coppa Italia o tornare in Champions League? Arrivare in finale di Coppa Italia è stato un grande traguardo. Giocare la finale all’Olimpico è un sogno, per il Bologna ha un valore particolare, lì ha conquistato l’ultimo scudetto. È un sogno che vivremo tutti insieme. La risposta è scontata: se uno dovesse scegliere, preferiremmo portare a casa la Coppa Italia. Ma ci penseremo nella settimana del 14 maggio. Oggi il focus è su Udine”. Così Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, ospite di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, sull’ottima stagione della squadra di Vincenzo Italiano.