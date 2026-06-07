Fenerbahce, Yildirim nuovo presidente: sconfitto Safi. “Qui si preferisce restare ancorati al passato”

07/06/2026 | 21:46:35

Aziz Yildirim è il nuovo presidente del Fenerbahce. Si tratta del secondo mandato alla guida del club turco per il classe ’52, già numero uno del club gialloblù, dopo quella ventennale tra il 1998 e il 2018. Lo sconfitto Safi ha parlato così ai giornalisti dopo il verdetto: “Le urne sono l’onore della comunità del Fenerbahçe. La comunità del Fenerbahçe lo voleva così. Ho cercato di portare entusiasmo e una ventata di aria fresca. Ho promesso investimenti seri e trasferimenti consistenti al Fenerbahçe. Ho anche stipulato i contratti. La comunità del Fenerbahçe interpreta la decisione in modo diverso. Preferiscono rimanere ancorati al passato, vivere con il passato. Mi congratulo con il presidente Aziz. Spero che abbia successo. Sono un soldato del Fenerbahçe, al suo servizio. La nostra comunità lo ha ritenuto opportuno, mi congratulo con l’avversario”.

Foto: X Fenerbahce