Fenerbahce, ufficiale il rinnovo con sconto per Potuk

Il Fenerbahce ha annunciato il rinnovo del contratto del classe ’91 Alper Potuk, ma con una peculiarità. Il giocatore, per andare incontro al club, ha infatti deciso di ridurre del 40% il proprio ingaggio. Questo il comunicato del club: “L’attuale contratto di Alper Potuk fino al 31 maggio 2022 è stato rinnovato con uno sconto del 40% sul suo ingaggio. Potuk, che desiderava sottoscrivere un contratto favorevole per entrambe le parti, ha detto: «Spero possa essere di buon auspicio per me come per il club. Abbiamo iniziato bene la stagione e spero che, spalla a spalla con la società e i nostri tifosi, potremo chiudere la stagione con la vittoria del campionato»”.

Foto: sito ufficiale Fenerbahce