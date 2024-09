Cristian Medina sarà un nuovo giocatore del Fenerbahçe. Il centrocampista argentino si trasferirà dunque in Turchia, dove il mercato è ancora aperto, per una cifra di 15 milioni di dollari, bonus inclusi, che verranno versati nelle casse del Boca Juniors. Tuttavia, il centrocampista non raggiungerà la Turchia prima di gennaio 2025. L’argentino, inoltre, firmerà un contratto fino al 2030.

Foto: Instagram Medina