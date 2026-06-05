Fenerbahce, il candidato presidente Safi annuncia: “Greenwood ha accettato di venire da noi”

05/06/2026 | 22:32:55

Il Fenerbache è pronto a chiudere per Greenwood. Hakan Safi, candidato alla presidenza del club turco, che ha dichiarato ai media turchi di aver trovato l’accordo con l’esterno del Marsiglia.. “Greenwood è un nostro calciatore. Ha voluto e accettato di venire al Fenerbahçe proprio negli anni più importanti e produttivi della sua carriera. Questo trasferimento è una chiara dichiarazione che il Fenerbahçe punterà nuovamente ai più grandi obiettivi europei, che costruirà una rosa di livello Champions League e che compirà passi che faranno parlare di sé nel calcio mondiale”. Era uno dei primissimi obiettivi di Gasperini, ma la Roma non ha ancora ufficializzato il direttore sportivo e certi sorpassi, dopo aver parlato con entourage e non con il club, sono all’ordine del giorno. Aspettando che il Fenerbahce chiuda tutti gli accordi con l’OM.

Foto: Instagram Marsiglia