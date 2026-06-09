Fenerbahçe, idea Kuyt per la panchina
09/06/2026 | 20:30:05
Secondo Voetbal International , l’FC Dordrecht potrebbe salutare il suo tecnico, Dirk Kuyt, corteggiato dal Fenerbahçe . Dopo l’elezione di Aziz Yildirim a presidente del club turco, l’ex nazionale olandese è tra i nomi caldi per la panchina del club. Per il momento non ci sarebbe ancora stato un contatto ufficiale. Sotto contratto con il Dordrecht fino al 2028, l’eventuale addio di Kuyt comporterebbe il pagamento di un indennizzo.
foto sito dordrecht