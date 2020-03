Fellaini: “Sono positivo, voi restate a casa. Spero di tornare presto in campo”

Marouane Fellaini, centrocampista dello Shandong Luneng rientrato in Cina e risultato positivo al Coronavirus, ha scritto un messaggio su Twitter: “Cari amici, mi sono sottoposto al test per il Coronavirus e il mio test è risultato positivo. Grazie ai tifosi, allo staff medico e al club per il loro interesse e attenzione. Seguirò le cure e spero di tornare a giocare il più presto possibile. Per favore, restate al sicuro”.

Foto: lemagazinedufootballarabe