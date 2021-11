Felix Afena, che spettacolo! E’ la mossa di Mou: doppietta e tre punti pesanti in casa Genoa

A Marassi si è disputato il posticipo di questa domenica di Serie A tra Genoa e Roma con la vittoria dei giallorossi per 2-0. Decide la gara una doppietta del diciottenne Felix Afena-Gyan. Un risultato più che giusto per quella che è stata la prestazione della squadra di Mourinho che nella prima frazione di gioco ha avuto diverse occasioni: al 15′ è stato annullato un gol a Mkhitaryan per fallo di mano di Abraham, mentre Shomurodov di fronte a Sirigu ha calciato altissimo alla soglia della prima mezzora di gioco. Nella ripresa la Roma continua a provarci con un Mkhitaryan in grande forma che al 74′ ha sfiorato nuovamente la rete del vantaggio arrivata poi all’82’ con il giovane attaccante ghanese, subentrato al 75′ al posto di Shomurodov e che nell’ultimo minuto di recupero ha firmato anche il raddoppio. La Roma torna a vincere dop0 la sconfitta di Venezia. Primo ko per Shevchenko sulla panchina del club ligure.

FOTO: Twitter Roma