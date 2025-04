Felipe Melo su Buffon: “Scommetteva sulla C brasiliana, vinceva e perdeva molti soldi”

Intervistato da SportTv Felipe Melo, ex calciatore della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni che faranno discutere. “Quando giocavo per la Juve, alloggiavamo in un hotel che si trovava in un centro commerciale e aveva anche un cinema. Buffon si sedeva davanti al computer, oppure aveva con sé il suo iPad, e scommetteva. Mi chiedeva: ‘Amico, che ne dici di questa partita qui in Serie C brasiliana?’ Buffon scommetteva, ha vinto e ha perso molti soldi. E non era solo lui, c’erano anche altri che me lo chiedevano”.

Foto: X Melo