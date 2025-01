Felipe Melo lascia il calcio giocato: “Oggi chiudo uno dei capitoli più importanti della mia vita”

Attraverso un messaggio pubblicato sui suoi canali social, l’ex Fiorentina, Juventus e Inter Felipe Melo ha annunciato l’addio al calcio giocato. Il centrocampista brasiliano appende gli scarpini al chiodo dopo l’esperienza al Fluminense, in patria.

“Oggi chiudo uno dei capitoli più importanti della mia vita: la mia carriera da calciatore. Sono stati anni incredibili, pieni di battaglie e conquiste, ma soprattutto anni in cui ho visto il piano di Dio realizzarsi in ogni passo che ho compiuto. Tutto ciò che ho vissuto, ogni momento, è stato guidato dalla Sua mano, e sono eternamente grato per il privilegio di aver fatto ciò che amo.

La mia forza è sempre venuta dalla fede, dall’amore e dalla misericordia di Dio. Nei momenti più difficili, Lui è stato con me, mi ha sollevato, e nei momenti di gloria, mi ha ricordato di essere grato.

Ringrazio tutti i club in cui ho avuto il piacere di giocare, i tifosi, che sono stati il carburante del mio cammino, i miei compagni di squadra, tutte le persone che hanno segnato questa avventura e la mia famiglia, che ha sempre creduto in me. Ma, sopra ogni cosa, ringrazio Dio, che mi ha dato il talento, il coraggio e l’opportunità di vivere tutto questo.

Ora mi affaccio con fiducia al prossimo capitolo, perché so che Lui continuerà a guidarmi. Grazie a tutti coloro che hanno fatto parte di questa storia. Grazie, Gesù, per essere unico e sufficiente nella mia vita. Non smettete mai di sognare in grande, di profetizzare con convinzione e di agire, perché Lui realizza!”

Foto: X Melo