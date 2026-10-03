Felipe Melo: “Gli avversari di Ronaldo lo rispettano più dei suoi compagni. Tutto il contrario di Messi”. E CR7 mette like

03/10/2026 | 15:37:15

In Portogallo non si placa la bufera sullo scontro tra Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus. Questa volta, CR7 ha messo like a un video di Felipe Melo in cui, l’ex giocatore di Juventus e Inter tra le altre, ha attaccato il CT lusitano. Ecco le parole: “C’è una differenza grottesca nel modo in cui i portoghesi trattano Cristiano Ronaldo e gli argentini trattano Lionel Messi. Vedo più rispetto dagli avversari quando giocano contro Ronaldo che dai suoi compagni. Hai visto il giocatore del Napoli (Hojlund, ndr) che ha segnato? Si è arrabbiato molto e ha persino spinto Jorge Jesus. Nessuno si avvicina alla grandezza di Cristiano. Non puoi lasciare che il miglior giocatore della storia se ne vada così. È uno dei migliori giocatori della storia e il migliore del Portogallo. Per essere molto chiari, tra Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus, sono decisamente dalla parte di Cristiano. Se domani mi dimostreranno che è stato irrispettoso, che tutto è stato pianificato e concordato e che lui se n’è andato, allora sarò il primo ad ammettere di aver sbagliato”.

Foto: X Fluminense