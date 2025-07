Felipe Melo chiama Calhanoglu: “Fratello, vieni al Galatasaray”

02/07/2025 | 14:54:02

Anche Felipe Melo ha detto la sua sui rumors che vedono Calhanoglu diretto verso un ritorno in patria. Ecco cosa ha scritto su x: “La Turchia è la mia seconda patria, Sono sempre pronto a sostenere i miei fratelli turchi. Conosco Calhanoglu da molto tempo, è una persona di grande valore e un personaggio molto importante per me, un calciatore di grande qualità… Da qui faccio un appello a mio fratello Calhanoglu: fratello, vieni al Galatasaray. Forza Capitano”.

Foto: twitter fluminense