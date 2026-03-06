Felipe Luis: “La semifinale col Bayern la lezione più grande. Simeone? Ancora oggi faccio incubi in cui mi rimprovera”

06/03/2026 | 11:28:57

L’ex Atletico Madrid ed ex allenatore del Flamengo, recentemente esonerato, Felipe Luis ha parlato nel programma di Jorge Valdano, Universo Valdano. Queste le sue parole:

“La semifinale di Champions contro il Bayern? È stata il più grande insegnamento che abbia mai ricevuto. Dopo il match sono andato al controllo antidoping e non ho potuto festeggiare con i compagni. Avevo la sensazione che Pep Guardiola avesse fatto allargare il campo. Non è uno scherzo: mi sembrava tutto lontanissimo, non arrivavamo mai alla loro porta e avevo l’impressione che loro avessero più giocatori in campo. Simeone? Ancora oggi faccio incubi in cui mi rimprovera. Ancelotti CT del Brasile? È l’allenatore giusto nel momento giusto”.

Foto: X Flamengo