Felipe Luis esalta Danilo: “E’ un campione, una leggenda. Ha fatto la differenza ovunque abbia giocato”

30/11/2025 | 13:33:26

Il tecnico del Flamengo, Felipe Luis, ha elogiato Danilo Luiz, il difensore brasiliano che con un suo gol ha regalato la Copa Libertadores al Flamengo.

Queste le sue parole: “E’ un giocatore che ci ha dato tanto e alla fine ha giocato Danilo. Danilo è un giocatore pluricampione ovunque sia passato. Alexsandro, Jorginho. Sono giocatori che quando entrano in campo sono tosti, sono campioni. Si percepisce che non stanno giocando una finale, ma una partita qualsiasi: sereni, dominando tutti gli spazi”, ha spiegato il tecnico del Flamengo. “Sono giocatori molto importanti, diversi, che fanno la differenza. La gloria ha premiato Danilo con il gol, ma la cosa più importante è la squadra, e senza di essa non saremmo qui”.

Foto: X Flamengo