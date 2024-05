Felipe Anderson: “Sarri l’allenatore più importante. Adesso voglio vincere per il mio popolo”

Ultima con la maglia della Lazio per Felipe Anderson, ai microfoni di DAZN le parole del brasiliano dopo la sfida contro il Sassuolo. “E’ stata un’emozione bellissima, ringrazio tutti quanti. Sognavo di giocare nel calcio italiano, ho passato maggior parte della mia carriera qui ed è stata una giornata incredibile. Ringrazio tutti quanti per l’affetto. La migliore è stata la seconda stagione, poi quella dello scorso anno e sono indimenticabili”.

Poi ha proseguito: “Il giocatore più forte con il quale hai giocato? Lucas Leiva. Quello che porti di più nel cuore? Sempre Lucas Leiva, ci ha insegnato tante cose e anche a livello di mentalità. E’ una persona unica ed un punto di riferimento. L’allenatore più importante che hai avuto? Sarri”.

Sul futuro: “Vero che potevi andare alla Juventus? Da quando è cominciato quest’anno mi sono arrivate tante cose, ho scelto di tornare in Brasile ed è quello che conta. Ho sempre sognato di giocare in Europa, però volevo fare grandi cose anche nel mio paese. E’ arrivata l’occasione adesso, sto bene e sono nella fase migliore perché riesco a recuperare veloce. Hanno un progetto importante e vincente, voglio vincere per il mio popolo e voglio dimostrare il mio calcio per la mia gente in Brasile”.

Foto: Instagram Felipe Anderson