Felipe Anderson: “Qui mi sento a casa. Perché andai via? La vita è fatta di cicli. Lazio più forte rispetto al passato”

Felipe Anderson, centrocampista offensivo della Lazio, è intervenuto in conferenza stampa per parlare della sfida di domani contro il Bologna. Di seguito le sue dichiarazioni.

Sul ritorno in biancoceleste

“Qui mi sento casa, lo sanno tutti, ho sempre espresso il mio sentimento per l’Italia e la città. Ho sempre mantenuto i contatti con i miei amici qui. Sono felice di giocare qui, mi sento anche più maturo. Perché andai via? La vita è fatta di cicli. Abbiamo fatto quella scelta, in quel momento volevo provare un’altra esperienza”.

Su Sarri

“Sono tanti i calciatori che ha allenato e che con il mister sono migliorati tanto. Sono convinto che con il tempo capiremo quello che vuole il mister”.

Sui suoi miglioramenti

“Ho sempre voluto lavorare sulla continuità all’interno delle singole partite. Piano piano, nelle ultime gare, lo sto facendo bene. Devo essere sempre attento e disponibile, dal 1′ al 90′. La Nazionale? Se farò bene qui avrò un’altra opportunità, ma ora penso solo alla Lazio”.

Sull’assenza di Immobile

“Sarà difficile, per noi è una certezza. Ci dà profondità, allunga la squadra e fa sempre gol. Chi giocherà al suo posto dovrà aiutarci come lui. Sicuramente chi andrà in campo farà bene, ci sono tanti giocatori forti”.

Sulle potenzialità della Lazio attuale rispetto a quella del passato

“La squadra era già forte, avevamo tanta qualità. Adesso sono cresciuti tutti e ci sono anche calciatori nuovi. Credo che la mentalità sia migliorata e la motivazioni siano aumentate. Secondo me sì, questa Lazio è più forte, ma siamo all’inizio di un progetto e ancora dobbiamo dimostrare tanto”.

Sulle critiche

“Capisco cosa le persone vogliano dire, so che posso fare la differenza. Prima, quando ero più giovane, non riuscivo a gestire la tanta pressione che mi mettevo. Adesso è diverso, sono sulla strada giusta”.

