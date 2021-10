Felipe Anderson: “L’Inter? Il gioco non andava fermato. Io sono sempre stato un uomo giusto”

Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Lazio-Marsiglia, Felipe Anderson è tornato a parlare delle vicende della gara di campionato con l’Inter:

“Sono uscito dispiaciuto dall’ultima gara perché sono sempre stato un uomo giusto e mi dispiace per quello che ho visto. Non sono mai entrato nelle polemiche. Dobbiamo andare avanti, ora mentalmente sto bene. Ci sono troppe interruzioni in Italia? Noi siamo sempre pronti ad aiutare gli avversari, ma ci siamo resi conto che non serviva con l’Inter, loro avevano proseguito. Continueremo a fermarci quando servirà, in quel momento era giusto proseguire il gioco. Il parapiglia con i giocatori dell’Inter? Io provo a essere il più calmo e lucido possibile, in tanti ci guardano, è stata una cosa molto brutta quel casino intorno a me. Erano nervosi, ho provato a fare il mio per stare calmo e rispettare ognuno di loro”.

Foto: Twitter Lazio