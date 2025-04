Felipe Anderson: “Lavoro giorno e notte per vincere con il Palmeiras”

Felipe Anderson ha rilasciato alcune dichiarazioni a UOL Esporte dopo la vittoria di misura del Palmeiras in Libertadores contro il Cerro Porteno. Il brasiliano, entrato dalla panchina, ha dato impulso e qualità alla sua squadra. Quasi un anno fa, era il 15 aprile, vi svelammo la clamorosa decisione dell’esterno offensivo di tornare in Brasile quando era stato indirizzato da tutti alla Juventus che mai ha affondato. Queste le parole di Felipe Anderson dopo il successo di misura: “Lavoro giorno e notte per vincere con il Palmeiras. Non è stato facile quando sono arrivato, siamo stati eliminati dalle competizioni importanti e questo aspetto ha influito non poco. Ora abbiamo voltato pagina, stiamo dimostrando sul campo cosa vogliamo e cosa vogliono i tifosi. Credo che quest’anno andrà tutto bene”.

Foto: Instagram Felipe Anderson