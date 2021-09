Felipe Anderson: “Lavorare con le vittorie sarebbe più facile. Ma non dobbiamo abbatterci”

L’esterno della Lazio, Felipe Anderson, ha commentato a Sky la sconfitta dei biancocelesti contro il Galatasaray.

Queste le parole del brasiliano: “E’ difficile quando all’inizio di un percorso i risultati non arrivano. Lavorare con le vittorie è più facile, ma non possiamo farci fiaccare nel morale dalle sconfitte se vogliamo essere vincenti. Abbiamo lavorato tanto e dobbiamo essere più concentrati, credo che i risultati arriveranno. Nelle ultime stagioni non ha giocato molto e mi è mancato dal punto di vista della forma fisica. Ora con il mio staff abbiamo lavorato e adesso dobbiamo mettere in pratica quanto fatto nelle prossime partite. Analizziamo le cose buone e quelle meno e cerchiamo di fare una grande prossima partita”.

Foto: Twitter Lazio