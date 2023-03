L’AZ elimina la Lazio dalla Conference: Felipe Anderson illude, Karlsson e Pavlidis spengono le speranze biancocelesti (2-1)

La Lazio non riesce a ribaltare lo svantaggio dell’andata e cade anche in casa dell’AZ Alkmaar: termina 2-1 all’AFAS Stadion. I biancocelesti passano in vantaggio al 21′: buona percussione di Zaccagni a sinistra che serve a rimorchio Felipe Anderson. Il brasiliano fa partire un destro velenoso che si insacca sul primo palo alle spalle di Ryan. Tutto da rifare, però, per la Lazio al 28′: giocata straordinaria di Jesper Karlsson e conclusione a giro che sorprende Provedel. Nella ripresa partono meglio i padroni di casa e al 62′ l’AZ Alkmaar completa la rimonta con Vangelis Pavlidis, abile a stoppare al centro dell’area e a calciare di prima intenzione nell’angolino dove Provedel non può arrivare. Un colpo sentito dagli uomini di Sarri, mentre gli olandesi pigiano sull’acceleratore: gioco di prestigio di Odgaard che imbuca Suguwara, cross in area per Pavlidis che ci prova col tacco ma viene chiuso in angolo. Ma i biancocelesti continuano a soffrire, e sugli sviluppi del calcio d’angolo arriva anche il palo esterno di Odgaard. Gli uomini di Maurizio Sarri commettono troppi errori, l’AZ continua a macinare gioco e attaccare, sfiorando il gol del 3-1 con Rejinders, ma il palo salva i biancocelesti. Termina così 2-1, l’AZ vola ai quarti di finale di Conference League eliminando i biancocelesti.

Foto: Instagram AZ