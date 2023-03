Felipe Anderson: “Il gol arriverà. Futuro? Sono contento, ho fatto bene a tornare alla Lazio”

Insieme a Maurizio Sarri, in conferenza stampa ha parlato Felipe Anderson alla vigilia della partita di Conference League da disputare in Olanda contro l’AZ Alkmaar. Alcune parole dell’attaccante brasiliano: “Non dobbiamo pensare al passato, ma dobbiamo concentrarci sulla partita importante di domani. Possiamo passare e scrivere un’altra pagina della storia. Per una parte sono contento di giocare lì, ho molte opportunità quindi significa che sto imparando a muovermi nella maniera giusta. Devo essere più calmo sotto porta, il gol arriverà. Domani i gol saranno importanti, non conta però chi segna, se io o un mio compagno”.

Futuro: “Nella carriera le cose vanno veloci. Ha fatto bene a tornare alla Lazio, sono contento, qui gioco il mio calcio. Ma devo essere concentrato, ho ancora tanto da migliorare e non ho ancora pensato al futuro”.

Passaggio del turno: “Serve concentrazione, la partita dura 90 minuti. Dobbiamo stare sul pezzo, provando ogni momento a fare gol. Abbiamo vinto con squadre molto forti con più di due gol, dobbiamo entrare in campo consapevoli che è possibile passare”.

Foto: Twitter ufficiale Lazio