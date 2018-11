Felipe Anderson, centrocampista brasiliano attualmente al West Ham, è tornato a parlare del suo addio alla Lazio ai microfoni del Daily Mail: “Ero stanco della Lazio, quello che cercavo veramente era un progetto diverso e una squadra che credessero in me al 100%. Quando ho saputo dell’interesse degli Hammers, è stato facile scegliere di andare via. Il West Ham crede in me e questo mi basta”.

Foto: sporsmole