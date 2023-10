Felipe Anderson e Luis Alberto: la Lazio è avanti 2-0 in casa del Sassuolo al 45′

La Lazio conduce 2-0 a Reggio Emilia in casa del Sassuolo.

Biancocelesti che approfittano di errori difensivi della compagine emiliana per colpire e trovarsi in doppio vantaggio. Felipe Anderson al 28′ sblocca il match, per una Lazio pericolosa già con Castellanos nei primi 10 minuti. Il raddoppio è un regalo della difesa di Dionisi e Luis Alberto lo scarta, trovando il raddoppio al 35′.

Lazio in controllo a Reggio Emilia, il primo tempo termina 2-0 per i capitolini.

Foto: twitter Lazio