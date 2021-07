Felipe Anderson dopo Hysaj: non c’erano dubbi, da tempi non sospetti, sul doppio colpo che inaugura l’era Maurizio Sarri alla Lazio. Al punto che domani Il brasiliano effettuerà le visite mediche con il club biancoceleste, passaggio essenziale prima di raggiungere i compagni in ritiro. Felipe Anderson un ritorno voluto per far decollare il 4-3-3 del nuovo corso Lazio.

Foto: Instagram personale Felipe Anderson