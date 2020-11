“Felice di essere preso a calci”: l’indispensabile pallone, un libro di Mauro De Cesare

Il pallone, nostro irrinunciabile compagno di viaggio. Il pallone che diventa un libro scritto dal giornalista Mauro De Cesare (edizioni Absolutely Free, in libreria e anche sui maggiori siti on line), un modo divertito e divertente per raccontarci quanto è accaduto nei secoli dei secoli. Un viaggio speciale, cominciato in Cina 25 anni prima di Cristo. Il pallone che si intervista e che si racconta, la prima versione era stata realizzata con le viscere degli animali, prima che arrivassero caucciù, cuoio e materiali sintetici. Lo strumento indispensabile di 21 campionati del Mondo, molto prima che nascesse il Pallone d’Oro. Testimone diretto dei quasi 1300 gol di Pelè, delle prodezze di Maradona, Messi e Ronaldo, delle tragedie di Superga e dell’Heysel e di migliaia di altre situazioni, intriganti o meno, belle o drammatiche. Mauro De Cesare gli ha voluto dare voce: il pallone e le sue storie, fedele amico nostro per sempre. Un lettura intrigante e divertente per farlo rotolare, in nome di una passione indelebile.

Foto: IBS