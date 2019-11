Fekir spiega: “Io al Betis? Lo so, può sembrare insensato. Qui perché mi piacciono le sfide”

Nabil Fekir, fantasista passato in estate dall’Olympique Lione al Betis Siviglia, ha spiegato il suo chiacchierato trasferimento ai microfoni di Telefoot: “Capisco che la mia scelta di trasferirmi al Betis possa apparire sorprendente. Quando arrivi da un club come l’Olympique Lione, che ogni anno gioca la Champions, può sembrare insensato e incomprensibile accettare la corte del Betis. A me, però, piacciono le sfide. Voglio ripagare la fiducia della società. La Liga poi è il campionato perfetto per le mie caratteristiche di gioco”.