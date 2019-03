Fekir: “Al Camp Nou per l’impresa, andiamo per vincere”

Assente all’andata per squalifica, Nabil Fekir si appresta a vivere il ritorno di Barcellona-Lione. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match il giocatore dell’OL ammette: “Questa è una delle partite più importanti della mia carriera. È importante per noi, per il club e per i fan. Tutti sono pronti. Spero che sarà una grande serata per noi”. Sulla scia delle qualificazioni di Manchester United e Ajax, il franco-algerino commenta: “Ci sono state delle sorprese, ma anche senza questo, andiamo al Camp Nou per cercare l’impresa. Sarà molto complicato. Non dobbiamo sbagliare perché in Champions League, si gioca con i dettagli. Il Barça è il favorito ma veniamo per vincere. Abbiamo grandi giocatori, con una certa maturità anche se la squadra è giovane. È un sogno giocare al Camp Nou in Champions League. Veniamo per qualificarci. Sarà necessario essere disinibiti. Non abbiamo molto da perdere, anche se il Barcellona è la favorita. Non giocheremo con la paura”.

Foto: Twitter ufficiale Lione