Fekir a Siviglia, ora le visite col Betis. E anche il fratello Yassin…

Nabil Fekir è arrivato a Siviglia e nelle prossime ore sosterrà le visite mediche per conto del Betis. Ormai ci siamo, il club andaluso è pronto a piazzare un colpo eccellente per il reparto offensivo. La stella dell’Olympique Lione arriva in Spagna, secondo la stampa iberica, per 22 milioni di euro più 8 di bonus. Il classe 1993 percepirà un ingaggio di 3,5 milioni di euro (al Lione andrà il 20% sulla futura vendita). Intanto, anche il fratello Yassin Fekir, attaccante 22enne, raggiungerà Siviglia e successivamente verrà girato in prestito in Segunda Division.

Foto: Twitter Lione