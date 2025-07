Federico Chiesa commosso per la morte di Diogo Jota: “Ti voglio bene, mancherai tanto”

03/07/2025 | 17:17:13

Federico Chiesa ha voluto esprimere il suo dolore per la tragica scomparsa di Diogo Jota e di suo fratello André con un messaggio toccante. “Diogo, è difficile trovare le parole giuste in un momento come questo. Ancora non riesco a credere a quello che è successo. Ti voglio bene e mi mancherai tanto”, ha scritto l’attaccante italiano sui suoi canali social. Chiesa ha inoltre rivolto le sue condoglianze alla famiglia del calciatore portoghese: “Il mio pensiero va a te e a tuo fratello André, riposate in pace. Alla tua famiglia, a tua moglie e ai tuoi bambini, mando le mie più sincere e sentite condoglianze.”

Foto: facebook chiesa