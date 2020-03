Anche la Federcalcio tedesca chiederà il rinvio dell’Europeo per far fronte all’attuale emergenza. Il direttore della Lega di Germania, Christian Seifert, lo dice apertamente: “Mi aspetto un rinvio di Euro 2020. In questo modo, le singole Federazioni avranno maggior margine di manovra. Senza entrate, molti club saranno minacciati nella loro esistenza e con loro anche tanti posti di lavoro”.