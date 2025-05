Febbre Scudetto a Napoli: oltre 421mila tifosi in coda per prendere i biglietti col Cagliari

19/05/2025 | 15:35:15

Febbre biglietti a Napoli, in vista dell’ultima di campionato al Maradona contro il Cagliari che potrebbe regalare lo Scudetto agli uomini di Antonio Conte. Con la prevendita aperta alle ore 15 e la sfida programmata per venerdì sera, il popolo napoletano si è riversato in massa sul portale Ticketone per tentare di acquistare un tagliando. E come testimoniato dallo screen (ore 15.34), sono oltre 421 mila i tifosi in coda per tentare l’acquisto del biglietto di una partita che potrebbe entrare nella storia del club azzurro.

Foto: sito Napoli