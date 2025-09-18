TOP NEWS
Fc Copenaghen-Bayer Leverkusen, le formazioni ufficiali

18/09/2025 | 18:20:55

Alle 18.45 la sfida Champions tra FC Copenaghen e Bayer Leverkusen. 

Le formazioni ufficiali:

FC COPENHAGEN (4-2-3-1): Kotarski; Huescas, Gabriel Pereira, Hatzidiakos, Marcos López; Delaney, Lerager; Larsson, Elyounoussi, Achouri; Moukoko. ALLENATORE: Jacob Neestrup.

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Flekken; Quansah, Badé, Tapsoba; Lucas Vázquez, Andrich, Ezequiel Fernández, Grimaldo; Ben Seghir, Tilmann; Schick. ALLENATORE: Kasper Hjulmand.

Foto: X Champions