Fc Copenaghen-Bayer Leverkusen, le formazioni ufficiali
18/09/2025 | 18:20:55
Alle 18.45 la sfida Champions tra FC Copenaghen e Bayer Leverkusen.
Le formazioni ufficiali:
FC COPENHAGEN (4-2-3-1): Kotarski; Huescas, Gabriel Pereira, Hatzidiakos, Marcos López; Delaney, Lerager; Larsson, Elyounoussi, Achouri; Moukoko. ALLENATORE: Jacob Neestrup.
BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Flekken; Quansah, Badé, Tapsoba; Lucas Vázquez, Andrich, Ezequiel Fernández, Grimaldo; Ben Seghir, Tilmann; Schick. ALLENATORE: Kasper Hjulmand.
Foto: X Champions