Fazzini saluta l’Empoli: “È difficile trovare le parole giuste, quando devi salutare casa. Mi metto in gioco altrove”

25/06/2025 | 18:55:52

Jacopo Fazzini si accinge a diventare un nuovo calciatore della Fiorentina. Poco fa è arrivato al Viola Park per la firma con la compagine viola.

Il giocatore lascia e saluta sui social l’Empoli. Queste le sue parole: “È difficile trovare le parole giuste, quando devi salutare casa. Empoli mi ha dato tutto: è il posto dove sono cresciuto, sia come calciatore che come uomo. Qui ho realizzato il sogno che avevo da bambino, l’esordio in Serie A, il primo gol, emozioni che non dimenticherò mai. Ho imparato cosa significa lottare, sbagliare, rialzarsi. In questo club ho trovato compagni, allenatori, amici. Una seconda famiglia. Un grazie speciale va proprio alla famiglia Corsi. Per avermi accolto, per aver creduto in me fin da ragazzo, e per avermi fatto sentire parte di qualcosa di grande, prima ancora che di una squadra. La vostra passione e dedizione verso questo club sono rare e preziose. Vi sarò sempre riconoscente. Ci tengo a menzionare e ringraziare tutti coloro che negli anni hanno fatto parte di questa grande famiglia, compagni, allenatori, dirigenti, dottori, fisioterapisti, magazzinieri e tutti coloro che hanno condito questa esperienza unica. Quest’anno è stato particolarmente difficile, ma è nei momenti complicati che capisci davvero la forza di un legame. E quello con Empoli sarà per sempre speciale. Oggi si chiude un capitolo importante della mia vita. È il momento di mettermi alla prova altrove, di continuare a crescere. Ma porterò con me tutto quello che questa maglia mi ha insegnato. Con il cuore colmo di gratitudine. A presto Empoli. Jacopo”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jacopo Fazzini (@_jacopofazzini_)

Foto: Instagram Empoli