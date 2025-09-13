Fazzini: “Primi 15 minuti inspiegabili, anche per merito del Napoli. Reazione buona ma troppo tardi”

13/09/2025 | 23:22:26

Jacopo Fazzini, calciatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Napoli.

Queste le sue parole: “Non siamo partiti bene, andando sotto di due gol già dopo 15 minuti. Era già successo in conference e dobbiamo capire perché. Contro una squadra come il Napoli bisogna stare attenti”.

Qual è il suo ruolo preferito? “Mi piace fare sia la mezzala offensiva che il trequartista, mi piace puntare la linea avversaria. Posso fare quello che mi ha chiesto il mister oggi”.

Si sente in grado di reclamare una maglia e fare il titolare?

“Sì, mi sento pronto per giocare. Il mister poi deve fare delle scelte e io mi farò sempre trovare pronto a prescindere dai minuti che giocherò”.

Era la prima al Franchi: che emozioni ha provato? “È stata un’emozione incredibile per me che son tifoso: da brividi. Lo spogliatoio però non era contento per quello che ha raccolto stasera, sono certo che ne usciremo alla grande perché siamo un grande gruppo”.

Foto: Instagram Fazzini