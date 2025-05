Fazzini porta avanti l’Empoli sul Parma (in dieci): 1-0 all’intervallo. Espulso Valenti

L’Empoli passa in vantaggio grazie – ancora – a Jacopo Fazzini. Il trequartista azzurro capitalizza al meglio uno schema su calcio d’angolo, calciando di prima intenzione e trafiggendo Suzuki col destro sul primo palo. Sotto di un gol e sotto pure di un uomo, da adesso e per un’ora. Al 31′ della sfida, il Parma resta in dieci uomini a causa di una doppia ingenuità di Lautaro Valenti: prima un giallo per reazione su Henderson, poi qualche minuto più tardi una strattonata evidente su Esposito per il secondo giallo e il conseguente rosso.

Foto: Instagram Empoli