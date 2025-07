Fazzini: “Modric un modello, giocarci contro sarà incredibile. Su Gudmundsson…”

Jacopo Fazzini si è presentato con entusiasmo alla nuova avventura alla Fiorentina, parlando in conferenza del suo percorso, degli obiettivi personali e di quelli collettivi. Il centrocampista, cresciuto con il viola nel cuore, ha trasmesso energia positiva e grande determinazione per la nuova stagione “Gli obiettivi individuali li tengo per me, ma come squadra vogliamo alzare l’asticella. Ci siamo dati dei traguardi importanti nello spogliatoio e serviranno tanto impegno, lavoro e cuore. Non vedo l’ora di iniziare”, ha raccontato. Ancora indeciso sul numero di maglia da scegliere, Fazzini ha detto di non sentire la pressione di giocare nella squadra di cui è sempre stato tifoso: “Essere qui è un onore. So che dipenderà dalle prestazioni: ci saranno applausi ma anche fischi, è normale. L’importante è dare tutto.” Sul fronte Nazionale, ha espresso un desiderio chiaro: “Troppi anni senza un Mondiale. Spero che l’Italia riesca a qualificarsi, anche per i bambini che non hanno mai visto gli Azzurri lì.” Tra i riferimenti in campo, Fazzini ha menzionato Luka Modric: “È stato uno dei migliori centrocampisti al mondo. Non ho un idolo unico, ma cerco di imparare dai più forti. Giocarci contro sarebbe incredibile.” Parlando di caratteristiche tecniche, ha fatto un parallelo con Gudmundsson: “Albert ha grande qualità, cercherò di imparare da lui. Credo di essere un po’ più centrocampista, ma possiamo coesistere sulla trequarti.” Infine, su Sebastiano Esposito e il nuovo CT dell’U21, Silvio Badini: “Con Seba mi sono trovato benissimo, ma ognuno deve scegliere con la propria testa. Se ci ritroveremo, sarò felice. Baldini? Non l’ho sentito, il mio percorso con l’U21 è finito, ma gli auguro il meglio.”

Foto: insta Fazzini