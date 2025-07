Fazzini: “Giocare al Franchi era il mio sogno fin da bambino. Sul mio ruolo…”

18/07/2025 | 12:13:28

Jacopo Fazzini si presenta così in conferenza stampa: ” “Non avrei mai immaginato che questo sarebbe diventato il mio stadio, ma ci ho sempre sperato. Tifo Fiorentina da quando ero piccolo, e il mio sogno è sempre stato quello di giocare al Franchi con questa maglia,” ha dichiarato il centrocampista, visibilmente emozionato. Guardando all’ultima parte dello scorso campionato, il giocatore ha spiegato: “Dopo qualche problema fisico ho ritrovato la forma giusta, e chiudere la stagione in quel modo mi ha dato grande fiducia. Spero sia un buon segnale per come inizierà questa nuova annata.” A proposito del suo impiego in campo, ha poi aggiunto: “In questi primi allenamenti sto giocando da trequartista, ma il mister vuole che noi centrocampisti sappiamo ricoprire più posizioni. A volte mi abbasso sulla linea mediana, altre mi spingo più avanti. Mi sento a mio agio in tutte le zone del centrocampo. Se proprio devo scegliere, preferisco partire da sinistra per poi rientrare e cercare la giocata, ma sono pronto a fare ciò che serve alla squadra.”

Foto: insta Fazzini